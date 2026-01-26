Incidenti stradali a Monopoli e Castellana auto ribaltate e feriti estratti tra le lamiere

Nelle ultime 24 ore, la provincia di Bari ha visto diversi incidenti stradali a Monopoli e Castellana, con auto ribaltate e persone ferite estratte dalle lamiere. I vigili del fuoco sono intervenuti per gestire le situazioni di emergenza, garantendo interventi tempestivi e sicuri. Questi eventi sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida e di prestare attenzione alle condizioni del traffico.

Il maltempo di ieri si è trasformato in un pericoloso nemico per gli automobilisti impegnati sulle strade provinciali. Le squadre dei vigili del fuoco hanno compiuto complessi interventi per salvare vite. Una donna è stata ricoverata in 'codice rosso' Le ultime 24 ore, in provincia di Bari, sono state segnate dal lavoro intenso per i vigili del fuoco. Ieri sono stati eseguiti decine di interventi di soccorso, a causa del maltempo. Le operazioni più impegnative sono avvenute a Monopoli e Castellana Grotte, dove si sono verificati due incidenti stradali. Gli interventi hanno richiesto la massima cautela, per salvaguardare le vite delle persone rimaste intrappolate nell'auto su cui viaggiavano.🔗 Leggi su Baritoday.it

