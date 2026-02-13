Barbolini | Contro le grandi squadre troviamo grandi stimoli

Barbolini rivela che le sfide contro le squadre più forti gli danno una carica in più. La partita di questa sera promette emozioni intense e un pubblico già in fermento, pronto a sostenere le proprie atlete. La tensione cresce mentre le due squadre si preparano ad affrontarsi in una sfida decisiva, con il desiderio di portare a casa la vittoria.

È giunta la notte del grande appuntamento di metà settimana pallavolistica, capace di accendere l’atmosfera e coinvolgere il pubblico in una cornice di grande fascino. una sfida tra team di vertice, attesa per mettere in luce qualità tecniche, fame di punti e ritmo elevato sul taraflex dell’e-work arena. La gara di sabato sera vede la Eurotek Laica Uyba confrontarsi con Vero Volley Milano, in programma alle ore 20:30. l’impianto di viale gabardi si prepara ad accogliere una cornice di pubblico considerevole, con oltre 3000 presenze previste e un clima da grande evento. il dress code richiesto è rosso, per colorare gli spalti e sostenere le atlete durante una partita che riveste un significato particolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

