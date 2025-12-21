Gilardino avvisa la Juventus | Sfida bellissima e difficilissima ma abbiamo saputo fare grandi partite contro grandi squadre Ci proveremo

Gilardino, allenatore del Pisa, ha parlato dopo il match contro il Cagliari in vista della prossima sfida contro la Juventus. Ai microfoni di Sky, Alberto Gilardino ha parlato dopo Cagliari Pisa 2-2, proiettando la propria attenzione sulla sfida del 27 dicembre contro la Juventus. PARTITA – «Rispetto alla trasferta di Lecce, dove ero stato molto critico coi miei ragazzi per la prestazione, ho visto la risposta di carattere, determinazione e proposta che avevo chiesto. Abbiamo fatto molto bene, trovando anche il vantaggio a fine primo tempo. Nel secondo tempo sono venute fuori le qualità del Cagliari, ma non possiamo e dobbiamo prendere due gol così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

