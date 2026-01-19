Milan Futuro Oddo dopo la vittoria col Chievo | Contro questi avversari troviamo più stimoli
Dopo la vittoria contro il Chievo, l’allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo, ha commentato l’importanza di affrontare questo tipo di avversari. Secondo lui, incontri di questo livello offrono maggiori stimoli e opportunità di crescita per la squadra. La partita ha messo in evidenza il lavoro e la determinazione dei giocatori, contribuendo a rafforzare la fiducia nel percorso di sviluppo del club.
Milan Futuro riscatta subito la sconfitta col Pavia e torna a vincere in Serie D. Nella serata di oggi, si è giocata la sfida d'alta classifica tra Chievo Verona e Milan Futuro. I ragazzi di Massimo Oddo hanno vinto 1-3. Per i rossoneri decisivi il gol di Emanuele Sala e la doppietta di Chaka Traorè. Grazie a questa vittoria, i rossoneri salgono al secondo posto, a -6 dalla Folgore Caratese prima. Nel post-partita, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole. LEGGI ANCHE: ESCLUSIVA - Milan, i motivi della rottura Redbird-Elliott. Ecco chi resta e chi va>>> Sulla vittoria e sul fatto che quando si alza il livello arrivano le risposte migliori: "Questo è l'aspetto su cui dobbiamo migliorare di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Chievo-Milan Futuro, Oddo: “Ecco gli aspetti dove dobbiamo migliorare di più”Al termine della partita vinta per 3-1 contro il Chievo Verona, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha sottolineato gli aspetti su cui la squadra deve concentrarsi per migliorare.
Chievo-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Oddo lancia subito Sardo dal primo minutoAlle ore 18:00 si disputa Chievo-Milan Futuro, partita valida per la 20ª giornata della Serie D 202526.
Chievo Milan Futuro, in Serie D: la squadra di Oddo c'è! - Reazione immediata dopo il Pavia: Traorè trascina i rossoneri nel big match di Serie D Il Milan Futuro archivia subito la sorprendente sconfitta casalinga ... milannews24.com
Un mese, tre trasferte: il futuro del #Milan passa dai match lontano da casa #milanpress x.com
È il futuro del Milan facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.