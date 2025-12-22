Avellino verso le elezioni 2026 | la sfida politica tra fiducia cambiamento e aspettative dei cittadini

Avellino si prepara alle elezioni del 2026, un momento di riflessione sulle sfide e le aspettative della comunità. La recente rilevazione condotta da Euromedia Research, presentata da Alessandra Ghisleri, offre uno sguardo sulle opinioni dei cittadini riguardo al futuro politico della città. Questi dati rappresentano un punto di partenza per comprendere le dinamiche che caratterizzeranno la scena locale nei prossimi mesi.

Avellino, 22 dicembre 2025 – Questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, è stata presentata una rilevazione demoscopica condotta dalla direttrice di Euromedia Research, Alessandra Ghisleri, finalizzata a sondare le opinioni dei cittadini in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

