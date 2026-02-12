Bangladesh’s BNP wins parliamentary election

L’opposizione del Bangladesh, il BNP, ha ottenuto una vittoria importante nelle elezioni parlamentari di venerdì. Con questa vittoria, il partito di opposizione ha superato la soglia dei 50% dei seggi, secondo le prime proiezioni di una TV locale. La campagna elettorale è stata lunga e tesa, e ora si aspettano le conferme ufficiali. La vittoria del BNP potrebbe cambiare gli equilibri politici nel paese.

DHAKA, Feb 13 (Reuters) - The Bangladesh Nationalist Party crossed the halfway mark to win the parliamentary election on Friday, a local TV station showed, as ballots wer.

