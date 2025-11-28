Nel carrello champagne e cibi pregiati ma alla cassa automatica pagano 2 euro | fermati all’Esselunga di Rho

Ilnotiziario.net | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riempiono il carrello con champagne e prodotti pregiati, poi pagano 2 euro alla cassa automatica di Esselunga, coppia di ladri sorpresi a Rho. A Rho, nel tardo pomeriggio di giovedì 27 novembre, un tentato furto da 700 euro all’Esselunga di corso Europa è finito con la denuncia di due persone: una donna di 27 anni, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Nel carrello champagne e cibi pregiati ma alla cassa automatica pagano 2 euro: fermati all'Esselunga di Rho

