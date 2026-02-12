Arzano in sei svaligiano ristorante Il Rusticone | ladri via con champagne e astici

Questa notte, sei persone hanno svaligiato il ristorante “Il Rusticone” ad Arzano. I ladri sono entrati nel locale e hanno portato via champagne, astici dall’acquario e altre bottiglie di pregio. Il furto ha fruttato migliaia di euro. I proprietari sono rimasti sbigottiti e ora sperano che le forze dell’ordine trovino presto i responsabili.

Non solo soldi e bottiglie di pregio, ma perfino gli astici custoditi nell'acquario del locale. Un bottino ricco, dal valore di migliaia di euro, quello che i ladri sono riusciti a portare via nella notte, mettendo a segno l'ennesimo furto ai danni del ristorante "Il Rusticone", in via Atellana ad Arzano. A entrare in azione un commando composto da sei persone. I malviventi, con il volto coperto e torce in testa, hanno forzato l'ingresso e fatto irruzione nel locale, muovendosi con rapidità e decisione, come se avessero studiato il colpo nei dettagli. Una volta all'interno si sono divisi i compiti: alcuni hanno raggiunto gli scaffali e il frigorifero delle bevande, arraffando vino e champagne di lusso; altri si sono diretti verso la cassa, portando via il denaro contante.

