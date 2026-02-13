Il Banco Farmaceutico in Lombardia ha avviato una campagna di donazioni per aiutare chi non può permettersi di acquistare farmaci. La causa è l’aumento delle persone in difficoltà che si rivolgono agli enti assistenziali della regione. Fino al 16 febbraio, le farmacie lombarde accettano farmaci senza obbligo di ricetta, pronti a essere distribuiti a 464 enti locali. Questi enti, a loro volta, offrono supporto a circa 129.000 persone in situazioni di bisogno. Con questa iniziativa, si vuole garantire a più persone un accesso più semplice ai medicinali essenziali.

Tutti i farmaci raccolti saranno destinati ai 464 enti del territorio impegnati ad assistere 129.042 persone in difficoltà. Ogni farmacia è associata a un ente, che poi provvederà a consegnare alle persone più fragili i prodotti donati. I farmacisti, insieme alle migliaia di volontari del Banco Farmaceutico impegnati nell’iniziativa, sapranno consigliare i cittadini su quali medicinali sia più opportuno donare, in base al fabbisogno delle diverse Associazioni. Tra i prodotti più richiesti: antipiretici, antistaminici, antidolorifici e disinfettanti, farmaci pediatrici. Come sempre, oltre a collaborare all’iniziativa, le farmacie contribuiranno direttamente con erogazioni liberali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Banco farmaceutico in Lombardia: fino al 16 febbraio, dona un farmaco a chi non può permetterselo

