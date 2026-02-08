Banco Farmaceutico dal 10 al 16 febbraio raccolta dei medicinali a Benevento e in provincia

Nei prossimi giorni, dal 10 al 16 febbraio, si terrà a Benevento e in tutta la provincia la tradizionale raccolta di medicinali del Banco Farmaceutico. È uno degli appuntamenti più importanti per aiutare chi ha bisogno di cure e farmaci, e quest’anno si prevede una partecipazione ancora più forte. Tante persone si stanno già preparando per donare prodotti di prima necessità e sostenere le famiglie in difficoltà.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna anche nel Sannio uno degli appuntamenti solidali più importanti dell'anno. Dal 10 al 16 febbraio 2026 si rinnova l'iniziativa del Banco Farmaceutico, la settimana dedicata alla raccolta di farmaci da banco destinati alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. Un gesto semplice ma concreto: durante la settimana sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco e donarli direttamente in farmacia. I farmaci raccolti verranno successivamente distribuiti agli enti assistenziali del territorio che si occupano quotidianamente di povertà sanitaria. Anche quest'anno l'iniziativa coinvolge Benevento e numerosi comuni della provincia, grazie alla disponibilità delle farmacie aderenti e al lavoro di coordinamento sul territorio.

