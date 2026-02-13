Fino al 16 febbraio torna il Banco Farmaceutico Stefani | Vera solidarietà

Fino al 16 febbraio, il Banco Farmaceutico torna in Veneto con la sua 26ª edizione, raccogliendo farmaci da banco da donare a chi ne ha più bisogno. La presidente regionale, Stefani, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti una forma di “vera solidarietà”, e quest’anno, per distinguersi, ha deciso di coinvolgere anche le farmacie rurali, spesso meno presenti nelle campagne.

26° edizione della Giornata del Banco Farmaceutico, per raccogliere medicine da banco da donare alle persone bisognose. In tutte le edizioni precedenti i veneti sono stati ai primi posti per la quantità di farmaci donati «L’iniziativa – dice il Presidente della Regione Alberto Stefani - è iniziata il 10 febbraio e si concluderà il giorno 16. La sosteniamo con convinzione e gratitudine per le 563 farmacie aderenti, per i cittadini che decideranno di donare e per tutti i volontari dell’organizzazione. Rivolgere l’attenzione ai più bisognosi, per i quali anche un antipiretico può essere prezioso, è un gesto di grande significato, che va anche oltre il valore economico di quanto verrà raccolto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Nei prossimi giorni, dal 10 al 16 febbraio, si terrà a Benevento e in tutta la provincia la tradizionale raccolta di medicinali del Banco Farmaceutico.

Oggi parte la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco organizzata da Banco Farmaceutico.

Raccolta dei farmaci, da oggi fino al 16 febbraio è possibile donare medicinali per chi ha bisognoL’iniziativa in 120 farmacie, con 500 volontari. I cittadini potranno regalare uno o più prodotti da banco. L'anno scorso sono state aiutate 8 mila persone ... brescia.corriere.it

'Giornate di raccolta del farmaco', in Molise da oggi al 16 febbraio(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 FEB - Da oggi, e fino a lunedì prossimo, 16 febbraio, tornano le 'Giornate di raccolta del farmaco', iniziativa promossa dalla Fondazione 'Banco farmaceutico' giunta alla 26/a ... msn.com

Banco farmaceutico, fino al 16 febbraio è possibile donare a chi si trova in condizione di povertà sanitaria. In Molise 21 le farmacie aderenti all'iniziativa #IoSeguoTgr x.com

Questa mattina gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli si sono recati alla Farmacia Ospedaliera dell’ISS per sostenere le Giornate di Raccolta del Farmaco promosse con Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Nel corso della visita, l’ - facebook.com facebook