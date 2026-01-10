Filiale di Castagneto Banca rapinata a San Vincenzo restituiti 300mila euro della refurtiva | Grazie ai carabinieri

Castagneto Banca ha ringraziato i Carabinieri per aver contribuito al recupero di 300.000 euro della refurtiva durante la rapina avvenuta presso la filiale di San Vincenzo. In una nota del 9 gennaio, il direttore generale Fabrizio Mannari ha espresso la propria gratitudine per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e azienda.

“Profonda gratitudine all'Arma dei Carabinieri”. È quanto ha espresso ieri venerdì 9 gennaio Castagneto Banca, in una nota a firma del direttore generale Fabrizio Mannari. Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso 29 dicembre, quando la filiale di San Vincenzo in corso Italia venne assalita da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: San Vincenzo | Armati di taglierino rapinano una banca: colpo da 300mila euro Leggi anche: Colpo da 300mila euro in una banca di San Vincenzo: sequestrati tre funzionari e tre clienti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. San Vincenzo, riconsegnati i 330mila euro a Castagneto Banca 1910 dopo la rapina; Arrestato autore rapina di Castagneto Banca; Rapina in banca a San Vincenzo: un arresto a Novara; Assalto in banca nel Livornese: la fuga del rapinatore con 330 mila euro finisce a Cameri. Arrestato autore rapina di Castagneto Banca - arrestato a Novara uno degli autori della rapina di fine dicembre alla filiale di San Vincenzo di Castagneto banca. rainews.it

Rapina lampo in banca a San Vincenzo: due banditi col taglierino legano clienti e cassieri - Colpo in pieno giorno alla filiale Castagneto Banca: travisati i rapinatori che arraffano il contante e fuggono, indagini della Polizia. controradio.it

San Vincenzo, riconsegnati i 330mila euro a Castagneto Banca 1910 dopo la rapina - Castagneto Banca 1910 ringrazia l’Arma dei carabinieri, e in particolare la stazione di Cecina, «per l’efficace operazione condotta in questi giorni, che ha portato alla cattura dei resp ... msn.com

Rapina in pieno giorno alla Castagneto Banca di San Vincenzo Poco prima delle 10 di lunedì 29 dicembre due malviventi, armati di taglierino e con il volto parzialmente coperto, hanno fatto irruzione nella filiale. In pochi istanti sono riusciti a immobilizzare p - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.