Filiale di Castagneto Banca rapinata a San Vincenzo restituiti 300mila euro della refurtiva | Grazie ai carabinieri

Castagneto Banca ha ringraziato i Carabinieri per aver contribuito al recupero di 300.000 euro della refurtiva durante la rapina avvenuta presso la filiale di San Vincenzo. In una nota del 9 gennaio, il direttore generale Fabrizio Mannari ha espresso la propria gratitudine per l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e azienda.

“Profonda gratitudine all'Arma dei Carabinieri”. È quanto ha espresso ieri venerdì 9 gennaio Castagneto Banca, in una nota a firma del direttore generale Fabrizio Mannari. Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso 29 dicembre, quando la filiale di San Vincenzo in corso Italia venne assalita da. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

