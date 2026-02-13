Bambino di 9 anni operato al cervello all' ospedale di Padova tenuto sveglio per monitorare le funzioni

Un bambino di 9 anni ha subito un intervento al cervello all’ospedale di Padova, che ha richiesto di essere tenuto sveglio durante l’operazione. La causa di questa scelta è stata la necessità di monitorare da vicino le funzioni cerebrali del giovane paziente, per garantire il massimo della sicurezza. Si tratta della prima volta in età pediatrica che si utilizza questa tecnica innovativa, che permette di intervenire con maggiore precisione e ridurre i rischi. Il piccolo, che presentava un problema complesso, ha affrontato l’intervento con coraggio e determinazione, mentre i medici si sono concentrati a proteggerne le capacità cognitive.

Operazione rivoluzionaria presso l’Azienda Ospedale-Università Padova, dove un bambino di nove anni ha subito un intervento al cervello da sveglio. Si tratta della prima volta nel reparto di neurochirurgia pediatrica in cui viene usata la tecnica “asleep awake asleep” che ha permesso all’équipe medica, guidata dal professor Luca Denaro e dalla dottoressa Marina Munari, di monitorare le funzioni cerebrali del piccolo che soffriva di una lesione parieto temporale sinistra profonda. Operazione perfettamente riuscita e bambino già dimesso e in buona salute a casa, con il team multidisciplinare che ha potuto sorridere per il traguardo raggiunto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

