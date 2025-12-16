Cristina Squarcialupi presidente di Federorafi nazionale | Serve dialogo tra aziende e tra generazioni

Durante l’assemblea di Confindustria Federorafi a Vicenza, Maria Cristina Squarcialupi è stata eletta presidente della Federazione per il periodo 2025-2029. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra aziende e tra generazioni per rafforzare il settore orafa italiano.

L’assemblea di Confindustria Federorafi, riunitasi oggi a Vicenza, ha eletto ufficialmente Maria Cristina Squarcialupi alla presidenza della Federazione per il quadriennio 2025-2029. L’associazione rappresenta le imprese industriali del comparto orafo, argentiero, gioielliero e del corallo e. Arezzonotizie.it

