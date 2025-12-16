Cristina Squarcialupi presidente di Federorafi nazionale | Serve dialogo tra aziende e tra generazioni

Durante l’assemblea di Confindustria Federorafi a Vicenza, Maria Cristina Squarcialupi è stata eletta presidente della Federazione per il periodo 2025-2029. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra aziende e tra generazioni per rafforzare il settore orafa italiano.

L’assemblea di Confindustria Federorafi, riunitasi oggi a Vicenza, ha eletto ufficialmente Maria Cristina Squarcialupi alla presidenza della Federazione per il quadriennio 2025-2029. L’associazione rappresenta le imprese industriali del comparto orafo, argentiero, gioielliero e del corallo e. Arezzonotizie.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maria Cristina Squarcialupi presidente di Federorafi Video Maria Cristina Squarcialupi presidente di Federorafi Video Maria Cristina Squarcialupi presidente di Federorafi Confindustria Federorafi: ufficializzata la nomina di Maria Cristina Squarcialupi (Unoaerre) come Presidente 2025-2029 - Tra le priorità della nuova Presidente della federazione delle imprese italiane del comparto orafo: dialogo tra le aziende, sostenibilità reale e valorizzazione del saper fare italiano sui mercati int ... it.fashionnetwork.com

Maria Cristina Squarcialupi sale oggi al timone di Federorafi - La manager, alla guida di Unoaerre industries e Chimet, succede a Claudia Piaserico per il quadriennio 2025- msn.com

Maria Cristina Squarcialupi è il nuovo presidente di Federpreziosi Confindustria. Il Consiglio generale di Confindustria si è riunito oggi a Milano ed ha designato l’imprenditrice aretina per le annualità 2025-2029. Alla neo presidente gli auguri di buon - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.