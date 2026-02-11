Hermanos Gutiérrez | il duo chitarristico di fratelli ecuadoriano-svizzeri live in Italia a settembre

Hermanos Gutiérrez tornano in Italia con due concerti a settembre. I fratelli ecuadoriano-svizzeri saliranno sul palco a Roma e Milano, rispettivamente all’Auditorium Parco della Musica e al Teatro Arcimboldi. I biglietti sono in vendita, con la prevendita che inizia il 11 febbraio e la vendita generale dal 13 febbraio. La musica del duo di chitarre continua a raccogliere consensi anche in Italia.

IL DUO CHITARRISTICO DI FRATELLI ECUADORIANO-SVIZZERI HERMANOS GUTIÉRREZ TORNA IN ITALIA CON DUE APPUNTAMENTI MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI PREVENDITA BIGLIETTI My Live Nation presale: mercoledì 11 febbraio – h 11:00 Vendita generale: venerdì 13 febbraio – h 11:00 Il duo chitarristico di fratelli ecuadoriano-svizzeri, Hermanos Gutiérrez, torna in Italia con due nuovi appuntamenti nel 2026: mercoledì 2 settembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma e mercoledì 3 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano. Nel 2024 gli Hermanos Gutiérrez hanno pubblicato l'album Sonido Cósmico.

