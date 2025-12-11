Paura a Gallarate | 35enne algerino afferra e bacia una bambina davanti a un asilo arrestato per violenza sessuale
A Gallarate, si è verificato un episodio inquietante: un uomo di 35 anni, di origini algerine, è stato arrestato dopo aver aggredito e baciato una bambina di tre anni davanti a un asilo, scatenando grande preoccupazione nella comunità.
Paura a Gallarate, dove un immigrato irregolare è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su una bambina di tre anni, appena uscita dall’asilo. La violenza e le molestie sono avvenute martedì pomeriggio in un momento di grande affollamento, all’uscita di una scuola per l’infanzia a Cardano al Campo. L’uomo si è avvicinato con rapidità alla piccola vittima, strattonandola e costringendola a subire baci insistenti sul viso e sulla bocca, prima di essere respinto dalla reazione immediata dei familiari e fuggire. A evitare il peggio, la prontezza dei cittadini e dei familiari che hanno subito segnalato il fatto, l’aggressore è stato fermato in pochi minuti dalle Forze dell’Ordine. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
