Strattona e bacia una bimba di 3 anni davanti all'asilo | 35enne arrestato per violenza sessuale

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Cardano al Campo, in provincia di Varese, con l’accusa di aver commesso una violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 3 anni. L'episodio si è verificato davanti a un asilo, suscitando sdegno e preoccupazione nella comunità locale.

La polizia di Stato ha arrestato un 35enne per violenza sessuale aggravata a Cardano al Campo (Varese). L'uomo avrebbe strattonato una bimba di 3 anni all'uscita dell'asilo e l'avrebbe costretta a subire diversi baci sul viso e sulla bocca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cardano al Campo, strattona una bambina di tre anni e la bacia sulla bocca all'uscita dall'asilo: clochard 35enne arrestato per violenza sessuale - La bambina era con una parente quando è stata strattonata dallo sconosciuto, che è stato bloccato dalle Volanti. Segnala milano.corriere.it

