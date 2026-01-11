Anziana colta da malore soccorsa grazie a tempestivo intervento di vigilante

Stamattina, alle 10.30 circa, in contrada Giardino Grande a San Pietro Vernotico, un’anziana donna colta da malore è stata soccorsa grazie all’intervento tempestivo di un vigilante. L’intervento rapido ha permesso di prestare le prime cure e di chiamare i soccorsi, garantendo la sicurezza della donna. L’accaduto evidenzia l’importanza della prontezza e della collaborazione tra cittadini e operatori di sicurezza nelle situazioni di emergenza.

SAN PIETRO VERNOTICO - Momenti di apprensione questa mattina, intorno alle ore 10.30, in contrada Giardino Grande a San Pietro Vernotico. Un'anziana donna ha premuto il pulsante di emergenza collegato con l'istituto di vigilanza Cosmpol dopo aver avvertito un improvviso malessere.Nel giro di.

