Cresce la produzione e cala la cassa integrazione nel 3° trimestre del 2025

Nel terzo trimestre del 2025 in Lombardia, la produzione industriale è aumentata mentre si è registrata una diminuzione degli interventi di cassa integrazione. È quanto emerge dal report sulla Cassa Integrazione, recentemente diffuso dal Dipartimento Politiche del Lavoro della Cisl regionale a Bergamo, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione occupazionale e produttiva nella regione.

Bergamo. È stato presentato il report sulla Cassa Integrazione nel terzo trimestre 2025 in Lombardia, a cura del Dipartimento Politiche del lavoro della Cisl regionale. A livello nazionale, i dati mostrano un evidente rallentamento rispetto al trimestre precedente. Nello stesso periodo, anche in Lombardia il ricorso alla Cassa Integrazione diminuisce rispetto al trimestre precedente. La Cig (cassa integrazione) passa da 27,1 milioni del 2° trimestre a 16,2 milioni di euro, con un calo molto forte. Anche la Cigo scende: da 18,2 milioni a 11,7 milioni, mentre la Cigs si riduce da 8,8 milioni a 4,4 milioni.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Andamento positivo: "Cresce la produzione nel terzo trimestre. In un quadro di stabilità" Leggi anche: Cassa integrazione, dal Lazio un allarme per tutto il Paese: l’esplosione del terzo trimestre smonta la retorica del governo La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Anas cresce nel 2025: produzione oltre 4,5 miliardi e ritorna il tema dell’autonomia da Ferrovie dello Stato - Alla Giornata del Cantoniere il ministro Matteo Salvini riapre il confronto politico sull’autonomia della società da Ferrovie dello Stato ... corriere.it

