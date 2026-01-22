La Denso di Poirino, azienda del settore automotive, continua a affrontare una difficile situazione industriale. Dopo un 2025 caratterizzato da contratti di solidarietà e circa 180 uscite, anche il 2026 si presenta complesso, con un nuovo reparto in cassa integrazione. La crisi del settore automotive sembra persistere, senza segnali concreti di ripresa o prospettive di rilancio per il futuro.

Dopo un 2025 con contratti di solidarietà e circa 180 fuoriuscite tra il personale, anche il 2026 della Denso di Poirino è segnato dalla crisi industriale del settore automotive e sembrano non esserci reali prospettive di crescita e rilancio industriale. Adesso, allo stabilimento della.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Crisi automotive, l'allarme di Fim-Cisl Puglia: "Diverse vertenze e indotto ancora in cassa integrazione”Il settore metalmeccanico in Puglia attraversa una fase difficile, con numerose vertenze aperte e aziende ancora in cassa integrazione.

Leggi anche: Lavoro in Lombardia, il nuovo report: “Sale la cassa integrazione per la crisi dell’industria”. Tengono edilizia e terziario

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Automotive, nuovo reparto in cassa integrazione dopo 180 fuoriuscite nel 2025: la crisi alla Denso di Poirino; Tomasi Auto e il Centro di Ripristino: come nasce l’auto usata di qualità; Bruxelles Motor Show 2026: cosa c’è di nuovo | Video; Verniciatura sostenibile: BASF, Dürr e Renault rivoluzionano Maubeuge.

PROMO GENNAIO FIAT PANDINA Inizia il nuovo anno con una super offerta sulla Fiat Pandina Da Malagrinó Automotive può essere tua a partire da 9.950€, valida per tutti, anche senza usato! Compatta, affidabile e ideale per la guida di tutti i giorni: la - facebook.com facebook