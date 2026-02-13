Autodesk ha denunciato Google | il marchio Flow al centro della disputa

Autodesk ha denunciato Google per aver utilizzato il marchio “Flow” in un progetto di intelligenza artificiale, suscitando una disputa legale che mette in discussione la validità della registrazione del marchio e le strategie di branding delle due aziende. La causa nasce dal sospetto che Google abbia adottato il nome “Flow” senza rispettare i diritti di Autodesk, che lo aveva registrato come marchio per i suoi software di progettazione e gestione dei dati. Questa vicenda si differenzia dalle altre perché, oltre alla questione legale, coinvolge la corsa delle grandi aziende tecnologiche alla conquista del mercato dell’AI video.

Autodesk contro Google: La Battaglia per il Marchio "Flow" e il Futuro dell'AI Video. Autodesk ha denunciato Google per una disputa sul marchio "Flow", scatenando una battaglia legale che mette in discussione le strategie di branding e la protezione della proprietà intellettuale nel settore in rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale. La causa, presentata da Autodesk, riguarda l'utilizzo del nome "Flow" da parte di Google per la sua applicazione di generazione video, integrata nell'offerta Workspace, e le modalità di registrazione del marchio stesso.