Questa sera lo stadio Olimpico di Roma apre di nuovo le porte al rugby internazionale. Dopo anni di silenzio, ospita due partite del Sei Nazioni 2026, attirando tifosi da tutta Italia. La città si prepara ad accogliere i giocatori e gli appassionati, pronti a vivere le emozioni di una competizione che mancava da tempo.

L’Olimpico di Roma torna a essere palcoscenico internazionale del rugby dopo anni di assenza, ospitando due incontri del Sei Nazioni 2026. La manifestazione più importante del rugby europeo tornerà nella capitale italiana con la partita tra Italia e Scozia in programma il 7 febbraio, seguita da quella contro l’Inghilterra il 7 marzo. L’evento segna un ritorno significativo per lo stadio più simbolico d’Italia, che negli ultimi decenni ha visto prevalere il calcio e lo sport dilettantistico, ma che ora si riapre a discipline di alto livello. L’annuncio è stato ufficializzato durante una conferenza stampa alla presenza del presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, e del presidente della Federazione Italiana Rugby, Andrea Duodo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lo stadio Olimpico di Roma torna al centro del rugby internazionale con la disputa del Sei Nazioni dopo anni di assenza.

Questa mattina l'Olimpico di Roma ha riaperto le porte al torneo Sei Nazioni di rugby.

L'Italia di rugby si ritrova a fare i conti con una brutta tegola.

