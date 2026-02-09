Autodesk contro Google a processo | disputa sul marchio Flow e presunta strategia di confusione legale

Autodesk ha portato Google in tribunale, accusandola di aver violato il marchio “Flow”. La disputa nasce dal sospetto che Google abbia usato un nome simile per creare confusione sul mercato e ottenere vantaggi illegittimi. La causa mira a chiarire se ci siano state pratiche scorrette da parte del gigante tech e a difendere il proprio marchio.

Autodesk, colosso statunitense nello sviluppo di software per progettazione, ha intentato una causa contro Google per la presunta violazione del marchio "Flow". La disputa legale, presentata presso un tribunale federale di San Francisco lo scorso venerdì 9 febbraio 2026, ruota attorno all'utilizzo del nome da parte di Google per la sua piattaforma di generazione video basata sull'intelligenza artificiale, lanciata a maggio 2025. Autodesk sostiene di aver utilizzato il marchio "Flow" sin dal 2022 per una serie di prodotti, inclusi strumenti per effetti visivi e gestione della produzione. La vicenda si complica ulteriormente a causa delle modalità con cui Google avrebbe cercato di assicurarsi i diritti sul nome.

