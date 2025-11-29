Cagnolino rimane incastrato in un tombino interrato liberato dall' intervento dei vigili del fuoco

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 per soccorrere un cane rimasto incastrato in un tombino interrato a circa mezzo metro di profondità. La squadra dei pompieri di Osimo, dopo aver individuato con precisione la posizione dell’animale, ha effettuato uno scavo per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Una mano sul cuore Quello che rimane di un povero cagnolino, ridotto così… L’abbiamo chiamato Alf: è stato recuperato quasi moribondo, con gravi problemi dermatologici. È impensabile che uno scricciolo del genere sia stato trovato abbandonato per - facebook.com Vai su Facebook

Cagnolino precipita in un tombino aperto e viene risucchiato dall’impianto fognario: “Il padrone era sconvolto, lo chiamava disperato. Poteva succedere a un bambino” - Sabato 21 giugno, infatti, nel comune di Trezzano sul Naviglio, nell’hinterland milanese, un cane di piccola taglia si è ... Come scrive ilfattoquotidiano.it