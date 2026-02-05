Agropoli malore mentre è alla guida | auto precipita nel vuoto Morto conducente

Questa mattina ad Agropoli un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida. La sua auto è precipitata nel vuoto in via Giambattista Vico, causando la morte del conducente. La strada è stata chiusa per i rilievi e le indagini sono in corso.

Tragedia questa mattina ad Agropoli, dove un incidente mortale si è verificato in via Giambattista Vico. Un'auto è precipitata nel vuoto dopo aver sfondato una ringhiera e una recinzione interna, compiendo un volo di diversi metri e finendo all'interno di un parcheggio privato, dove si è schiantata contro un veicolo in sosta. Nell'impatto ha perso la vita il conducente, un uomo ultraottantenne, originario di Santa Maria di Castellabate, morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Gravemente ferita la moglie, che viaggiava con lui: la donna era cosciente all'arrivo dei soccorritori ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni serie.

