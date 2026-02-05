Agropoli auto precipitata nel vuoto | muore 84enne la moglie ricoverata in ospedale

Un’auto è precipitata questa mattina da via Giambattista Vico ad Agropoli. L’auto ha perso il controllo e si è schiantata al suolo, causando la morte di un uomo di 84 anni. La moglie, che era con lui, è stata soccorsa e portata in ospedale. La strada è stata subito chiusa per le verifiche dei vigili e dei carabinieri.

Drammatico incidente nella mattinata di oggi ad Agropoli, dove un’autovettura è precipitata da via Giambattista Vico dopo aver perso il controllo, compiendo un volo di diversi metri. Il conducente, Giuseppe Malzone, 84enne originario di Montecorice e residente a Castellabate, è deceduto sul colpo. E' stata ricoverata, invece, in ospedale, a Vallo della Lucania, la moglie, che viaggiava con lui. La coppia, residente a Santa Maria di Castellabate, stava transitando nei pressi dell’Istituto Clinico Mediterraneo quando, per cause ancora in corso di accertamento, la Bmw è uscita improvvisamente dalla carreggiata ed è finita nel vuoto, terminando la corsa contro un furgone in sosta nel parcheggio sottostante. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Questa mattina ad Agropoli un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida.

