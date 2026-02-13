Auto incendiata davanti al campo rom di Secondigliano | traffico in tilt sulla Circumvallazione Esterna

Un’auto bruciata davanti al campo rom di Secondigliano ha causato disagi al traffico sulla Circumvallazione Esterna. I veicoli si sono accumulati e la circolazione è rallentata notevolmente, creando file lunghe oltre un chilometro. L’incendio si è verificato nel primo pomeriggio e ha attirato l’attenzione dei passanti, mentre i carabinieri sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Momenti di tensione nel primo pomeriggio in via Circumvallazione Esterna, tra Arzano e Secondigliano, dove i carabinieri sono intervenuti davanti al campo rom dopo l'incendio di una carcassa d'auto. Secondo quanto si apprende, il veicolo – ormai ridotto a carcassa – sarebbe stato dato alle fiamme poco prima con l'intento di bloccare la circolazione stradale. Il rogo ha infatti causato l'immediata paralisi del traffico lungo l'arteria, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. Alla base del gesto ci sarebbero, verosimilmente, tensioni legate all'interruzione dell'erogazione dell'acqua presso il campo rom, dovuta a lavori di riparazione su una conduttura.