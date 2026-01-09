Lavori sulla circumvallazione esterna traffico a fasce e percorsi alternativi | ecco quando e dove

Sono previsti interventi di manutenzione sulla Strada Provinciale 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, che comporteranno limitazioni temporanee al traffico. In particolare, si lavorerà sulla circumvallazione esterna, sulle fasce di traffico e sui percorsi alternativi. Queste operazioni sono necessarie per garantire la sicurezza e il miglioramento della viabilità, influendo temporaneamente sulla circolazione lungo la strada.

Sono in programma interventi di manutenzione lungo la Strada Provinciale 1 “Circumvallazione Esterna di Napoli”, con conseguenti limitazioni temporanee alla circolazione. I lavori si svolgeranno tra giovedì 8 e sabato 10 gennaio 2026, secondo un calendario studiato per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti. Le operazioni non saranno eseguite in contemporanea e interesseranno diversi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

