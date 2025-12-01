Immatricolazioni auto | a novembre mercato piatto In crescita elettriche e plug-in
Calma piatta sul mercato automobilistico italiano, che pareggia i volumi registrati a novembre dello scorso anno. Tiepidi gli effetti degli incentivi statali, comunque efficaci nell'evitare un saldo mensile negativo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
AUTO ELETTRICHE: A NOVEMBRE IN NORVEGIA RAPPRESENTANO IL 97,6% DELLE NUOVE IMMATRICOLAZIONI La Norvegia continua a stupire! A novembre sono state immatricolate 19.427 nuove auto elettriche, quasi il totale delle nuove auto - facebook.com Vai su Facebook
#ANFIAnews - Mercato auto #Europa, Ottobre 2025 immatricolazioni in crescitanel mese: +5,8% il mercato è tuttavia ancora distante dai volumi pre-covid e registra soltanto un +1,4% da gennaio ad ottobre 2025 #ANFIASocial anfia.it/it/comunicazio… Vai su X
Mercato auto Italia, novembre ancora in stallo. Immatricolazioni ferme nonostante gli incentivi - La crescita delle EV sostenuta dai bonus non compensa la debolezza della domanda, frenata da consumatori prudenti, ordini in calo e un clima di incertezza ... Segnala ilfattoquotidiano.it
Auto, mercato italiano piatto a novembre. Stellantis in controtendenza (+3%) ma resta in rosso nel 2025 - Stellantis sale al 25,6% di quota a novembre ma sui primi dieci mesi dell’anno segna - Da milanofinanza.it
Le 50 auto più vendute d'Italia a novembre - Suv della Casa americana, che rimane comunque una delle auto di maggior successo in italia, dove nella classifica dall’inizio dell’anno è ancora saldamente al terzo posto. Come scrive quattroruote.it
Auto, a novembre corrono i brand cinesi. Stabile il mercato in Italia - Byd sfiora il 3% di market share nel mese come MG, Omoda Jaecoo quintuplica i volumi da inizio anno - Scrive ilsole24ore.com
A novembre mercato auto Italia piatto, ma Stellantis fa il +3% - Si è chiuso il mese con una flessione dello 0,04%. Lo riporta repubblica.it
Mercato auto novembre 2025: stabile a 124.222 unità e boom delle elettriche grazie agli incentivi - Grazie agli incentivi, il mese di novembre segna un boom delle auto elettriche e un mercato di vendite stabile rispetto al mese precedente ... Lo riporta msn.com