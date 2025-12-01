Immatricolazioni auto | a novembre mercato piatto In crescita elettriche e plug-in

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calma piatta sul mercato automobilistico italiano, che pareggia i volumi registrati a novembre dello scorso anno. Tiepidi gli effetti degli incentivi statali, comunque efficaci nell'evitare un saldo mensile negativo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

immatricolazioni auto a novembre mercato piatto in crescita elettriche e plug in

© Gazzetta.it - Immatricolazioni auto: a novembre mercato piatto. In crescita elettriche e plug-in

Approfondisci con queste news

immatricolazioni auto novembre mercatoMercato auto Italia, novembre ancora in stallo. Immatricolazioni ferme nonostante gli incentivi - La crescita delle EV sostenuta dai bonus non compensa la debolezza della domanda, frenata da consumatori prudenti, ordini in calo e un clima di incertezza ... Segnala ilfattoquotidiano.it

immatricolazioni auto novembre mercatoAuto, mercato italiano piatto a novembre. Stellantis in controtendenza (+3%) ma resta in rosso nel 2025 - Stellantis sale al 25,6% di quota a novembre ma sui primi dieci mesi dell’anno segna - Da milanofinanza.it

immatricolazioni auto novembre mercatoLe 50 auto più vendute d'Italia a novembre - Suv della Casa americana, che rimane comunque una delle auto di maggior successo in italia, dove nella classifica dall’inizio dell’anno è ancora saldamente al terzo posto. Come scrive quattroruote.it

immatricolazioni auto novembre mercatoAuto, a novembre corrono i brand cinesi. Stabile il mercato in Italia - Byd sfiora il 3% di market share nel mese come MG, Omoda Jaecoo quintuplica i volumi da inizio anno - Scrive ilsole24ore.com

immatricolazioni auto novembre mercatoA novembre mercato auto Italia piatto, ma Stellantis fa il +3% - Si è chiuso il mese con una flessione dello 0,04%. Lo riporta repubblica.it

immatricolazioni auto novembre mercatoMercato auto novembre 2025: stabile a 124.222 unità e boom delle elettriche grazie agli incentivi - Grazie agli incentivi, il mese di novembre segna un boom delle auto elettriche e un mercato di vendite stabile rispetto al mese precedente ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Immatricolazioni Auto Novembre Mercato