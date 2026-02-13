Auriemma | Senza scudetto stagione fallimentare per Conte

Auriemma ha dichiarato che senza lo scudetto questa stagione sarà considerata fallimentare per Antonio Conte, critico che sottolinea come le aspettative del club e dei tifosi fossero alte e non siano state ancora soddisfatte.

La stagione del Napoli è ancora aperta, ma il dibattito sul bilancio finale è già iniziato. A sollevarlo è stato Raffaele Auriemma, intervenuto attraverso i propri canali social con un'analisi netta sulla gestione tecnica di Antonio Conte. "Stavo rileggendo un po' di dati per capire come denominare o classificare questa stagione del Napoli e il riepilogo, soprattutto la sintesi, è questa: se il Napoli non riuscisse a vincere lo Scudetto, cosa che ritengo complicata al momento ma tutto è possibile, la stagione di Antonio Conte sarebbe fallimentare. Sì, di Antonio Conte, non del Napoli." Secondo Auriemma, è necessario distinguere tra responsabilità tecniche e investimenti societari.