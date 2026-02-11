Conte post eliminazione | Non una buona stagione per gli arbitri Scudetto? Facciamo i seri

Antonio Conte si sfoga dopo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. L’allenatore dice che questa non è stata una buona stagione per gli arbitri e invita a essere seri sul discorso scudetto. Conte si mostra deluso e si aspetta più chiarezza dagli arbitri, anche se la sua squadra ha perso ai rigori contro il Como.

Conte. Antonio Conte non nasconde l’amarezza dopo l’eliminazione del suo Napoli dalla Coppa Italia, maturata ai calci di rigore contro il Como. Ai microfoni di Sport Mediaset, il tecnico azzurro ha puntato il dito sugli episodi e sulla gestione arbitrale: “ In ogni partita c’è qualcosa, qualcuno che si lamenta “. Poi l’affondo: “ Sicuramente non è una buona stagione per gli arbitri e per il VAR “. Un’analisi netta, accompagnata dall’auspicio che “ si possa trovare qualcosa per migliorare la situazione “, perché “ così come miglioriamo noi le nostre squadre, penso che anche Rocchi debba migliorare i suoi arbitri e il VAR “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Antonio Conte commenta la sconfitta del Napoli contro il Como ai quarti di Coppa Italia.

Dopo la partita di Coppa Italia contro il Como, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, non ha nascosto la sua tranquillità.

