Scudetto senza padroni L’Inter scappa due volte McTominay rialza Conte

L'Inter si allontana momentaneamente, ma il Napoli, determinato, riesce a recuperare nel finale. La partita si prolunga fino ai 96 minuti, caratterizzata da tensione, contatti duri, proteste, rigori ed espulsioni. Un incontro ricco di emozioni e di episodi che riflettono l'intensità di una sfida senza padroni, con entrambe le squadre impegnate a dimostrare il loro valore nel campionato.

L’ Inter scappa due volte ma viene riacciuffata da un Napoli mai domo dopo 96 minuti ad altissima tensione fra calcioni, proteste, rigori ed espulsioni. Dopo le polemiche del match di andata (Lautaro contro Conte, Conte contro Marotta e Chivu che rispose a Conte) e quelle della vigilia (il ds Manna contro il Var) era normale aspettarsi un clima incandescente e nonostante il discreto arbitraggio all’inglese di Doveri, il veleno è arrivato in coda, dopo il rigore del provvisorio 2-1 nerazzurro che ha mandato su tutte le furie Conte. Il 2-2 premia il coraggio del Napoli mentre l’Inter conferma di essere allergica agli scontri diretti (battuta solo la Roma): sono ben 14 le gare senza vittorie contro Milan, Juve e Napoli, Il tentativo di fuga fallisce, resta il +3 sui rossoneri e il +4 su partenopei e Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

