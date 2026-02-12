ATP Rotterdam 2026 buon esordio di Auger-Aliassime e Bublik Griekspoor già ai quarti

Questa mattina si sono conclusi tutti i match di primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam. Auger-Aliassime e Bublik sono partiti bene, vincendo le loro partite e avanzando nel torneo. Intanto, Griekspoor ha già raggiunto i quarti di finale, confermando ottime prestazioni. Le sfide del secondo turno sono iniziate, promettendo altri incontri interessanti.

Si sono completati tutti i match di primo turno dell'ATP 500 di Rotterdam e si sono aperte anche le prime sfide del secondo turno. Ai quarti di finale si è qualificato l'idolo di casa Tallon Griekspoor, testa di serie numero quattro, che ha superato in due set il francese Quentin Halys con il putneggio di 7-5 7-6 dopo due ore di gioco. Al prossimo turno l'olandese affronterà il vincente del match tra il serbo Hamad Medjedovic ed il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha battuto al primo turno l'australiano Alexey Poyirin per 7-5 6-3, continuando la striscia di imbattibilità iniziata nel torneo di Montpellier.

