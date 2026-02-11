ATP Rotterdam 2026 | de Minaur batte Fils avanti anche Griekspoor

La seconda giornata dell’ATP 500 di Rotterdam si conclude con alcune sorprese e risultati netti. De Minaur batte Fils in un match lungo e combattuto, mentre Griekspoor si assicura la qualificazione ai prossimi turni. La giornata si è prolungata più del previsto a causa di un ultimo incontro che ha richiesto quasi tutta la giornata. Il torneo, tra i più importanti di febbraio, continua a offrire partite intense tra i top player del circuito.

Si è chiusa, dopo un programma andato per le lunghissime a causa del suo ultimo match, la seconda giornata di tabellone principale all'ATP 500 di Rotterdam, tra i massimi appuntamenti del febbraio che il tennis propone come linea di passaggio tra gli Australian Open e i due Masters 1000 americani. Cinque gli incontri in scena, ancora tutti di primo turno. C'era attesa elevata per la sfida tra Alex de Minaur ed Arthur Fils. L'australiano riesce a vincerla per 7-6(3) 6-2 sul francese, che dimostra di essere comunque già ad un bel livello considerato il ritorno in campo da poco. Non è ancora abbastanza, questo è vero, per essere il Fils pre-infortunio, però la strada può essere quella giusta.

