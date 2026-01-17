Atletica leggera Domani i campionati assoluti di cross regionali per società sugli spalti delle Mura

Domani si svolgerà sugli spalti delle Mura la gara regionale assoluta di cross per società di atletica leggera. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto tra le diverse squadre del territorio, offrendo un momento di valorizzazione delle competizioni regionali. La manifestazione si inserisce nel calendario ufficiale e vedrà la partecipazione di atleti di varie categorie, contribuendo alla crescita e alla diffusione del settore.

Si svolgeranno domani, sugli spalti delle Mura, il campionato di società regionale assoluto di cross. Un appuntamento di grande rilevanza per la stagione della specialità che, ancora una volta, vedrà Lucca protagonista. La cornice saranno gli spalti delle Mura urbane, lungo le quali si snoderanno i percorsi delle diverse gare. Al via saranno presenti quasi quattrocento atleti di ben trentasei società, provenienti da tutta la Toscana, impegnati in diverse distanze. Ecco il dettaglio. Quattro chilometri per le "Allieve", con partenza alle 9.50; cinque chilometri per "Allievi" e "Juniores femminili", con partenza alle 10. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

