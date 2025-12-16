Ai campionati europei di cross a Lagoa, i quattro mezzofondisti reggiani hanno ottenuto risultati deludenti, con Ferrari che termina al 31º posto. La loro performance evidenzia le difficoltà incontrate nella competizione, lasciando aperti interrogativi sulle prospettive future e sul livello di preparazione degli atleti locali.

© Sport.quotidiano.net - Atletica leggera: risultati non soddisfacenti agli Europei per i quattro mezzofondisti reggiani. Ferrari sfortunata: è solo 31esima

Non è proprio andata molto bene ai quattro mezzofondisti reggiani presenti a Lagoa, in Portogallo, ai campionati europei di cross per le categorie senior, promesse under 23 e junior under 20. In tre però, hanno accusato problemi: Sofia Ferrari, junior della Corradini allenata da Emilio Benati, ha vissuto una partenza complicata, condizionata dalla caduta di un’altra concorrente proprio davanti a lei e che l’ha costretta ad una gara di rincorsa. All’arrivo Sofia è 31ª (su 95), seconda tra le italiane. Mattia Marazzoli, modenese under 23 della Corradini allenato da Stefano Baldini, si è piazzato al 62° posto, ma la sua prestazione è stata fortemente condizionata da uno stato febbrile che lo ha colto già alla vigilia della gara. Sport.quotidiano.net

Ridevano di Lei… Ma un Anno Dopo è Tornata per VENDICARSI ???? Sport Corsa

Momenti di Sport. Scott Dugdale · Moments Emotional. Doha. Campionati Mondiali di Atletica Leggera. Si corrono le qualificazioni dei 5000 metri maschili. Il caldo è avvilente ed in molte competizioni influisce non poco sulle classifiche finali. Nel finale di gara - facebook.com facebook