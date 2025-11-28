Foggia ospita il torneo di volley femminile Wevza under 18 | in palio un posto ai campionati Europei
La Federazione Italiana e Internazionale di Pallavolo ha ufficialmente assegnato a Foggia il Torneo Wevza Under 18 femminile, prestigiosa competizione europea che si svolgerà dal 6 al 10 gennaio 2026 presso il Palazzetto ‘Preziuso’. In città arriveranno le Nazionali giovanili di Spagna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Foggia ospita il torneo di volley femminile Wevza under 18: in palio, un posto ai campionati Europei - Al Palazzetto 'Preziuso', dal 6 al 10 gennaio, parteciperanno le nazionali giovanili di Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Olanda, Germania e Italia ... Si legge su foggiatoday.it