Mattarella | I valori olimpici come pace e dialogo ispirino i governi

Questa mattina a Roma Sergio Mattarella ha ricordato che i valori olimpici come pace e dialogo devono ispirare i governi di tutto il mondo. Mentre si avvicina la cerimonia di inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina, il presidente ha invitato le autorità a portare avanti questi principi. In piazza, si respira già l’attesa per l’evento che aprirà ufficialmente le competizioni sportive.

Sergio Mattarella ROMA – È il gran giorno della cerimonia d’inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina. Dopo l’accensione del braciere olimpico in Piazza Duomo, si è tenuta la cena di gala dei capi di Stato, offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry, alla Fabbrica del Vapore, a cui ha preso parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Presente tra gli altri, anche il vicepresidente Usa JD Vance, insieme al segretario di Stato Usa Marco Rubio, tra emiri, re e principi, circa 50 i capi di stato e di governo in Italia per i Giochi. Il capo dello Stato nel suo discorso ha espresso l’augurio affinché i valori olimpici divengano “ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati” ha detto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

La cena di gala delle Olimpiadi Milano Cortina si è svolta a Milano, con un menu firmato dai fratelli Cerea del ristorante Da Vittorio di Brusaporto.

Questa sera il braciere olimpico si è acceso nel Duomo di Milano, aprendo ufficialmente la cena del CIO.

Mattarella ai Capi di Stato “I valori olimpici ispirino la vita internazionale”

