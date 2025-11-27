L' arcivescovo Angelo Spina incontra gli alunni della Alighieri in una mattinata di dialogo pace e speranza

FALCONARA MARITTIMA – Una mattinata all’insegna della spiritualità, della fratellanza e della pace: è quella che hanno vissuto i bambini delle quinte classi della scuola primaria Dante Alighieri di Castelferretti, che oggi 27 novembre hanno ricevuto la visita dell’arcivescovo di Ancona-Osimo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'arcivescovo Angelo Spina incontra gli alunni della "Alighieri" in una mattinata di dialogo, pace e speranza

