L' arcivescovo Angelo Spina incontra gli alunni della Alighieri in una mattinata di dialogo pace e speranza

Anconatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA – Una mattinata all’insegna della spiritualità, della fratellanza e della pace: è quella che hanno vissuto i bambini delle quinte classi della scuola primaria Dante Alighieri di Castelferretti, che oggi 27 novembre hanno ricevuto la visita dell’arcivescovo di Ancona-Osimo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

l arcivescovo angelo spina incontra gli alunni della alighieri in una mattinata di dialogo pace e speranza

© Anconatoday.it - L'arcivescovo Angelo Spina incontra gli alunni della "Alighieri" in una mattinata di dialogo, pace e speranza

News recenti che potrebbero piacerti

L’arcivescovo Spina: "Quella volta in ascensore quando mi guardò e disse:. Dai, facciamo colazione" - Fu proprio Bergoglio a chiamarlo per assegnargli la nostra diocesi "In piazza San Pietro mi riconobbe: ’Vescovo di Ancona, custodisci il mare’". Secondo ilrestodelcarlino.it

Settimana Santa e Pasqua: Ancona-Osimo, le celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Spina - Osimo è pronta a vivere il triduo pasquale e la Pasqua, con le celebrazioni liturgiche presiedute dall’arcivescovo, mons. Segnala agensir.it

Ad Ancona rosario in Cattedrale in suffragio di Papa Francesco - 30, nella Cattedrale di San Ciriaco ad Ancona, l'arcivescovo di Ancona Osimo, monsignor Angelo Spina guiderà il Santo #SantoRosario in suffragio di Papa Francesco". Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Arcivescovo Angelo Spina Incontra