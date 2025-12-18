Livornina d' oro a Igor Protti | Esempio virtuoso di legame con la città dedizione allo sport e impegno nella comunità

Igor Protti, simbolo di Livorno, riceve la Livornina d'Oro per il suo esempio di dedizione allo sport, forte legame con la città e impegno nella comunità. La decisione, presa dalla giunta comunale il 16 dicembre, riconosce il suo ruolo come modello di virtù e passione, celebrando un patrimonio di valori che rappresenta l'anima di Livorno. Un riconoscimento che testimonia l'affetto e la stima della comunità per un protagonista indiscusso.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.