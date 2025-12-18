Livornina d' oro a Igor Protti | Esempio virtuoso di legame con la città dedizione allo sport e impegno nella comunità
Igor Protti, simbolo di Livorno, riceve la Livornina d'Oro per il suo esempio di dedizione allo sport, forte legame con la città e impegno nella comunità. La decisione, presa dalla giunta comunale il 16 dicembre, riconosce il suo ruolo come modello di virtù e passione, celebrando un patrimonio di valori che rappresenta l'anima di Livorno. Un riconoscimento che testimonia l'affetto e la stima della comunità per un protagonista indiscusso.
Igor Protti riceverà la Livornina d'Oro. A stabilirlo una decisione della giunta comunale che ha votato l'assegnazione del conferimento lo scorso 16 dicembre. Un riconoscimento più che meritato per un uomo e un atleta che ha fuso la sua immagine con quella della città non solo con le gesta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
