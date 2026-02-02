Consultori di Asst Lariana | Francesca Staurenghi è la nuova direttrice

Questa mattina, la dottoressa Francesca Staurenghi ha preso ufficialmente il comando dei Consultori di Asst Lariana. È arrivata dopo il concorso che si era svolto nei mesi scorsi e ora guiderà il servizio. La sua nomina è stata comunicata dall’azienda sanitaria locale, che punta a migliorare l’offerta di assistenza alle famiglie e alle donne della zona.

Psicologa e psicoterapeuta, arriva da Asst Garda. Morlotti: "Sempre più centrale il ruolo dei consultori nella prevenzione" A seguito del concorso bandito nei mesi scorsi, ha preso servizio quest'oggi il nuovo direttore dei Consultori di Asst Lariana, la dottoressa Francesca Staurenghi. Quarantatrè anni, dopo la laurea nel 2006, in Psicologia all'Università degli Studi di Padova, nel 2012 ha ottenuto la qualifica di psicoterapeuta all'Istituto di Psicologia Psicanalitica-Scuola di Psicoterapia di Brescia e nel 2013 ha frequentato, nello stesso Istituto, il master per diventare psicologo giuridico in ambito pensale.

