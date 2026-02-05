Sentinelle Digitali avvia progetto di protezione online per cittadini italiani

Il Codacons ha avviato un nuovo progetto chiamato Sentinelle Digitali, pensato per aiutare i cittadini italiani a navigare in rete in modo più sicuro. L’obiettivo è fornire strumenti e supporto per difendersi dai rischi online, come truffe e attacchi informatici. Il progetto si rivolge a tutti, dai più giovani agli adulti, e punta a sensibilizzare sull’importanza di usare internet con attenzione.

**Sentinelle Digitali**, nuovo progetto lanciato dal Codacons per la sicurezza online dei cittadini italiani. L'iniziativa, presentata giovedì 5 febbraio 2026, mira a far sì che i cittadini siano sempre più consapevoli delle minacce che si nascondono nel web. Un'esperienza di formazione e sensibilizzazione, pensata soprattutto per coloro che, a causa dell'età o della cultura digitale, sono più esposti a truffe, phishing o furto di identità. L'iniziativa, che si inserisce all'interno del progetto *Digitalmentis*, parte da Caltanissetta, dove il Codacons, con il supporto della Regione Siciliana, sta attivamente lavorando per promuovere un uso responsabile e consapevole delle tecnologie digitali.

