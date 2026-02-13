I giudici hanno disposto l’obbligo di firma per due dei tre arrestati e messo il terzo ai domiciliari, in seguito agli scontri del 31 gennaio alla manifestazione pro-Askatasuna a Torino, motivando le misure con le esigenze di controllo nei confronti dei violenti.

Due obblighi di firma e il terzo ai domiciliari: questi i provvedimenti per i tre arrestati dopo gli scontri del 31 gennaio scorso alla manifestazione pro-Askatasuna a Torino. Provvedimenti che continuano a far discutere. Anche se nelle ordinanze si afferma la sussistenza delle esigenze cautelari, si riconosce l’inserimento in un’azione corale violenta, si integrano aggravanti legate al contesto, per la scelta della misura cautelare ci si sarebbe basati su altri fattori: incensuratezza, giovane età, assenza di precedenti specifici, mancato travisamento, assenza di strumenti di protezione. A far discutere, in particolare, come si legge sul Tempo, è un passaggio dell’ordinanza relativa a Matteo Campaner, uno dei tre arrestati: per lui il gip applica l’obbligo di firma quotidiano nella stazione dei Carabinieri “in orari che verranno concordati con la predetta P. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Askatasuna, giudici: obbligo di firma in base alle esigenze (dei violenti)

Questa mattina il gip Giovanni Giani ha deciso di applicare i domiciliari a Simionato e l’obbligo di firma ai due torinesi coinvolti negli scontri di ieri durante la manifestazione contro lo sgombero di un centro sociale.

