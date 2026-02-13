Ashley Graham ha visitato Reggio Emilia e si è innamorata del Lambrusco reggiano. La modella americana, nota per i suoi 21 milioni di follower su Instagram, ha condiviso sui social immagini di casali e vigneti, raccontando quanto sia rimasta affascinata dal territorio e dal vino locale. Durante il suo soggiorno, Ashley ha assaggiato diverse etichette e si è mostrata entusiasta dell’esperienza, annunciando anche il suo nuovo progetto nel mondo dell’enologia. La sua visita ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati di vino e tra gli operatori del settore.

Reggio Emilia, 13 febbraio 2026 – Tra immagini iconiche di casali circondati da vigneti e momenti di convivialità all’italiana, la modella americana Ashley Graham – con oltre 21 milioni di follower su Instagram – ha lanciato il suo nuovo business nel mondo dell’enologia. Si chiama ‘Lucci’ il Lambrusco secco che mira a conquistare i giovani statunitensi, prodotto in collaborazione con Medici Ermete. La modella Ashley Graham. Graham, 38 anni, è nota per aver rivoluzionato i canoni dell’industria della moda, verso un’apertura al body positive e alle taglie comode; di recente ha lanciato una sua linea di abbigliamento e negli anni ha lavorato alla creazione di collezioni per diversi brand, anche di prodotti di cura per il corpo e make up. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Lambrusco reggiano di Ashley Graham: “È venuta qui e se n’è innamorata”

Yukie Yoko, dipendente giapponese, si è recata presso la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la sede della fondazione dello stilista in piazza Mignanelli a Roma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il Lambrusco reggiano di Ashley Graham: È venuta qui e se n’è innamorata; Ventisei vini per brindare alle Olimpiadi di Milano-Cortina; Vengano installati sui tetti e non in zone coltivate.

Un buon calice di Lambrusco DOC per la pizza d'autorePizza e birra? Troppo scontato. A volte la perfezione si ritrova anche in abbinamenti che, a prima vista e per i meno esperti, possono sembrare quasi strani, ma che nell’immediatezza dei sapori ... gamberorosso.it

Una tavolata lunga quasi 3 chilometri, il record mondiale è reggiano: «In menu gnocco fritto, ciccioli, lambrusco e beneficienza»La tavolata più lunga del mondo parla di nuovo reggiano. Domenica 21 settembre tra Bosco, Pratissolo e La Noce, tre frazioni al confine tra i Comuni di Scandiano e Albinea nella pedecollina di Reggio ... corrieredibologna.corriere.it