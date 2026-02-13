Ascolti tv giovedì 12 febbraio | Don Matteo 15 Striscia la notizia Piazzapulita

Giovanni Rossi, protagonista di Don Matteo 15 su Rai 1, ha attirato oltre 4 milioni di spettatori nel prime time di ieri sera, giovedì 12 febbraio, grazie alla presenza di un episodio dedicato alla risoluzione di un mistero in un piccolo paese toscano.

Ascolti tv giovedì 12 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 12 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Mission Impossible – Protocollo fantasma. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 12 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 12 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ecco un riepilogo degli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026, con i dati su programmi come Don Matteo 15, Striscia la Notizia e Piazzapulita.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano ancora una volta come le puntate di Don Matteo su Rai 1 continuino a fare il pieno di pubblico, superando gli altri programmi.

