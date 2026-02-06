Ascolti tv giovedì 5 febbraio | Don Matteo Striscia la notizia Atalanta-Juventus

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano ancora una volta come le puntate di Don Matteo su Rai 1 continuino a fare il pieno di pubblico, superando gli altri programmi. La serie con Terence Hill ha conquistato il prime time, mentre su Canale 5 Striscia la Notizia ha mantenuto il suo solito pubblico fedele. Tra gli eventi sportivi, l’attesa partita Atalanta-Juventus ha attirato una buona fetta di spettatori, anche se non ha battuto i numeri del televisione di intrattenimento.

Ascolti tv giovedì 5 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Atalanta-Juventus di Coppa Italia. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 5 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 5 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

I dati degli ascolti di ieri sera mostrano come il ritorno di Samira come co-conduttrice abbia attirato un pubblico più ampio.

Ecco un riepilogo degli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026, con i dati su programmi come Don Matteo 15, Striscia la Notizia e Piazzapulita.

