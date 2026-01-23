Ecco un riepilogo degli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026, con i dati su programmi come Don Matteo 15, Striscia la Notizia e Piazzapulita. Analizziamo gli ascolti e lo share dei principali show trasmessi ieri sera, offrendo una panoramica chiara e precisa sull’audience delle emittenti italiane. Questa analisi permette di capire quale programma abbia riscosso maggiore attenzione tra il pubblico.

Ascolti tv giovedì 22 gennaio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Striscia la notizia. Su Italia 1 Safe House. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 22 gennaio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 22 gennaio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 22 gennaio: Don Matteo 15, Striscia la Notizia, Piazzapulita

Ascolti tv giovedì 15 gennaio: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, PiazzapulitaEcco gli ascolti tv di giovedì 15 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda.

Ascolti tv giovedì 8 gennaio: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, PiazzapulitaEcco una panoramica degli ascolti tv di giovedì 8 gennaio 2026, con i dati di Auditel e lo share dei principali programmi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 22 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari; Ascolti tv ieri giovedì 15 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter e Ore 14; Programmi in TV stasera 22 gennaio 2026: Don Matteo, Striscia, MasterChef e Ore14.

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata giovedì 22 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Video l’Eredità 22 gennaio 2026: Daniela di Sarteano vince 10.000 euroL’Eredità di giovedì 22 gennaio 2026. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de ... msn.com

Don Matteo 15 continua a dominare la prima serata e si conferma un punto fermo degli ascolti televisivi del giovedì. La fiction conquista infatti il 23% di share, pari a 3,8 milioni di spettatori. Un risultato che, pur segnando un lieve calo rispetto alle precedenti pu - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Giovedì 25 Dicembre 2025. Stanotte a Torino domina (21%), Concerto di Natale fermo al 14.5%, La Corrida chiude al 4.9% I dati auditel della giornata di ieri x.com