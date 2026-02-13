Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, Don Matteo 15 ha confermato il suo successo su Rai1, attirando 3,2 milioni di spettatori e mantenendo il primo posto negli ascolti grazie a una nuova indagine che ha coinvolto il parroco nei quartieri più popolari di Spoleto.

Nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio 2026, Don Matteo 15 ha confermato il suo successo su Rai1, attirando 3.790.000 spettatori con uno share del 23,2% dalle 21:52 alle 23:52. Un risultato solido che conferma la leadership della fiction nel prime time. Canale5 e Striscia la Notizia. Su Canale5, Striscia la Notizia conquista 1.773.000 spettatori con uno share dell’11,7%, mentre l’ Extra ottiene 719.000 spettatori e il 10,6%. Nonostante l’ottima performance della trasmissione satirica, la fiction di Rai1 mantiene un margine consistente di vantaggio. Rai2 e le Olimpiadi Invernali. Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, con il Pattinaggio su Ghiaccio, tengono incollati al video 2. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Giovedì 12 Febbraio 2026: Don Matteo 15 domina la serata

Approfondimenti su don matteo

Don Matteo conquista la prima serata di giovedì e si aggiudica il prime time, superando la concorrenza.

Ieri sera, su Rai1, Don Matteo 15 ha conquistato il pubblico con oltre 42 mila spettatori in più rispetto alla media.

Ultime notizie su don matteo

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri (5 febbraio): dominio Raoul Bova, a Striscia non basta Samira Lui, Belén parte col botto; Ascolti tv giovedì 5 febbraio, prime time e Affari tuoi- La ruota della fortuna: chi ha vinto; Ascolti tv giovedì 5 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo e Striscia, bene la Coppa Italia. De Martino sopra Gerry Scotti; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 12 Febbraio, in prima serata.

Ascolti tv 12 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, i dati di De Martino contro ScottiChi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia trasmesso su Canale5. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry S ... fanpage.it

Ascolti tv ieri (12 febbraio): Raoul Bova e le Olimpiadi schiacciano StrisciaDon Matteo trionfa ancora con il 23,2% di share, il tg satirico di Antonio Ricci all’11,7% di share: tutti i dati Auditel ... libero.it

Noi la Fede la abbiamo anche caro Don Massimo, ma ne riparliamo nella prossima puntata! Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo giovedì prossimo con tante belle sorprese e speriamo anche con qualche chiarimento! #DonMatteo15 #live - facebook.com facebook

"A volte i no sono un'opportunità... Forse più di un sì sbagliato." Il discorso necessario, e non solo per Giulia, di Don Massimo #DonMatteo15 x.com