Ieri sera, su Rai1, Don Matteo 15 ha conquistato il pubblico con oltre 42 mila spettatori in più rispetto alla media. La serie ha dominato la prima serata, lasciando indietro gli altri programmi e attirando una vasta platea di telespettatori italiani.

Nella serata di ieri, giovedì 29 gennaio 2026, la prima serata televisiva è stata nettamente guidata da Rai1. Don Matteo 15 si conferma leader assoluto conquistando quasi 4 milioni di spettatori in total audience e superando il 23% di share. Alle sue spalle, staccati, i principali competitor delle altre reti generaliste. Di seguito i dati completi della prima serata. Prima serata – Dati total audience. Rete Programma Spettatori Share Rai1 Don Matteo 15 3.943.000 23.36% Canale5 Striscia la Notizia 1.815.000 12.25% Rai3 Splendida Cornice 1.019.000 6.39% Rete4 Dritto e Rovescio 812.000 6.43% La7 Piazzapulita 832. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience Giovedì 29 gennaio 2026: Don Matteo 15 domina la prima serata +42K

Approfondimenti su Don Matteo 15

Ieri sera su Rai1, Don Matteo 15 ha attirato quasi 4 milioni di spettatori e ha ottenuto il 23,4% di share.

Ecco l’ascolto TV di giovedì 22 gennaio 2026: su Rai1, Don Matteo 15 ha raccolto 3.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Don Matteo 15

Argomenti discussi: Ascolti Total Audience di giovedì 22 gennaio; Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica; Ascolti tv ieri sabato 24 gennaio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e In altre parole; Ascolti tv ieri venerdì 23 gennaio chi ha vinto tra Tali e Quali, La Ruota dei Campioni e Quarto Grado.

Ascolti tv ieri giovedì 29 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo, Striscia la Notizia, Masterchef e Ore 14 SeraAscolti tv giovedì 29 gennaio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Don Matteo 15 che sfida Striscia la Notizia, Masterchef, Ore 14, Del Debbio e Formigli ... virgilio.it

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 24 gennaio...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 24 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 28 Gennaio 2026. Il podio resta a #UominieDonne (+103K), #LaForzadiunaDonna (+86K) e #IlParadisodelleSignore (+66K). Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 28 Gennaio 2026. Il podio resta a Uomini e Donne (+103K), La Forza di una Donna (+86K) e Il Paradiso (+66K). Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook