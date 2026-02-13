ascolti tv del 12 febbraio don matteo senza rivali gerry scotti si difende

Il giovedì 12 febbraio, Don Matteo 15 su Rai 1 ha riconfermato il suo successo, battendo Striscia la Notizia di Canale 5, che ha avuto risultati più bassi rispetto alle ultime settimane. Gerry Scotti si difende dopo le polemiche sui dati di ascolto, sostenendo che la sua trasmissione mantiene comunque un pubblico fedele. La sfida tra i due programmi ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, con Don Matteo che ha conquistato la palma di programma più visto della serata.

Il giovedì 12 febbraio è tornato puntuale l’appuntamento su Rai 1 con Don Matteo 15 che si è scontrato con Striscia la Notizia, in onda in prima serata su Canale 5. Fino ad ora Don Matteo non ha avuto rivali in fatto di share. Don Massimo (Raoul Bova), Cecchini (Nino Frassica), Giulia ( leggi la nostra intervista a Federica Sabatini ), Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri ) e Maria ( leggi la nostra intervista a Fiamma Parente ) formano una squadra vincente capace di attirare milioni di spettatori. E a subirne il successo è Striscia la Notizia, tornata in tv in una fascia oraria diversa dalla consueta. 🔗 Leggi su Dilei.it

Su Rai 1, Don Matteo 15 batte tutti.

Il giovedì sera si conferma il giorno di Don Matteo.

